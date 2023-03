"Voi non potete entrare" Parapiglia fuori dal locale

Il rifiuto di far entrare in un locale di piazza del Mercato centrale, nella serata di sabato, avrebbe scatenato un parapiglia per il quale è intervenuta la polizia, allertata per una presunta rissa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti in base ad alcune testimonianze, tutto sarebbe nato appunto quando a un gruppo di persone, tra cui due uomini originari del Perù, uno di 53 anni, l’altro di 19, sarebbe stato negato l’ingresso nel locale perché ubriachi e perché ci sarebbe stata una festa privata con ingresso su invito.

I clienti respinti avrebbero allora iniziato a lanciare contro l’addetto alla sicurezza tavolini e sedie. Quando la polizia è arrivata, ha trovato in piazza il 53enne, con una ferita alla testa, e il 19enne, già allontanatesi invece le altre persone che con loro volevano entrare nel locale.

I due peruviani hanno riferito agli agenti di aver avuto una lite con gli addetti alla sicurezza. Il 53enne, poi segnalato perchè risultato immigrato irregolare, è stato portato in ospedale e giudicato guaribile in dieci giorni per la ferita alla fronte. Medicato anche l’addetto alla sicurezza del locale.

Gli accertamenti della polizia proseguono.