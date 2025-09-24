Voglia di partecipazione: "Il mio motto è ’Io ci sono’. Sanità, servizi sul territorio"

Già direttore di Caritas Firenze, ex assessore comunale a Firenze e a Sesto dove è stato anche vicesindaco. Alessandro Martini perché tornare in politica con la lista ‘Eugenio Giani presidente - Casa Riformista’?

"Ho deciso di rispondere sì alla proposta arrivata da Giani in primis perché è un amico con cui ho già lavorato in passato. E poi perché mi fa piacere dare una mano a una proposta che va in controtendenza: in un panorama politico sempre più frammentato – dannoso per la politica stessa – tutte le forze di centrosinistra riformiste hanno scelto di confluire insieme in una sola lista civica. Il campo largo ha bisogno di un centro unito che riequilibri le forze che lo compongono".

Da sempre appartiene al mondo cattolico: rivede questi valori nell’agenda del governatore Giani?

"Su alcuni temi sì, in altri meno. Ma non è questo il punto. In un periodo in cui il partito dei cattolici è tramontato è importante ricordare che ognuno può contribuire alla vita politica con il cattolicesimo democratico riformista. Da cristiano impegnato voglio portare la mia esperienza nel contesto civile di questo tempo".

In che modo intende mettere a frutto le precedenti esperienze politiche?

"Con la politica del fare, proprio come dice Giani, stando in mezzo alla gente. Il mio motto è ‘Io ci sono’, come impegno personale di partecipazione attiva. La politica per me è ascolto e condivisione, anche intergenerazionale. Ho fatto l’insegnante per quarant’anni, posso essere un testimone, un riferimento per i giovani che vogliono trovare o ritrovare il gusto di partecipare alla vita sociale".

Nella Piana resta il nodo aeroporto: lei cosa ne pensa?

"Da cittadino sono convinto che le infrastrutture siano fondamentali per lo sviluppo. Ci deve essere un dialogo tra Firenze e Pisa e i due aeroporti devono puntare sulle proprie vocazioni. A Firenze la soluzione migliore è valorizzare quell’area tenendo conto del contesto".

Se eletto, le priorità su cui intervenire?

"Sviluppare la sanità di prossimità per essere più vicini alle esigenze dei cittadini e al tempo stesso decongestionare gli ospedali. Da sempre sono un sostenitore dell’integrazione tra sanità e sociale. Altra priorità è l’integrazione tutelando i più fragili".

Barbara Berti