Vocabolario del fiorentino d’oggi

"Parole di Firenze" è un volume di 454 pagine tratto dal progetto del Vocabolario del fiorentino contemporaneo, progetto pluriennale dell’Accademia della Crusca. Promosso nel 1994 per volontà del linguista Giovanni Nencioni, allora presidente della Crusca, con l’idea di documentare tutta quell’area del repertorio in cui si verifica al giorno d’oggi una mancata, o parziale, sovrapposizione, fra lessico fiorentino e lessico italiano.

Presenti circa 900 voci e modi di dire raccolti dalla viva voce di parlanti fiorentini intervistati nei quartieri di Santa Croce, San Frediano e Rifredi. Per ogni voce sono riportati ampi contesti di parlato, trascritti in modo da risultare comprensibili anche a non specialisti, mantenendo nello stesso tempo la caratterizzazione del parlato tradizionale. Si tratta di parole vive ancora oggi che non rimandano soltanto a usi scherzosi o espressivi, ma che rispondono anche alle normali esigenze di comunicazione. Un fiorentino “intero” e vitale, testimoniato e “messo in scena” da chi a Firenze vive.

Le voci lessicografiche sono state organizzate come una banca dati: in questo modo le schede potranno costituire un punto di partenza per ricerche in direzioni ampie sul parlato fiorentino contemporaneo.