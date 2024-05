’Vivilosport’, il gran finale

Gran finale, oggi per "Vivilosport", al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. La manifestazione dedicata allo sport e alle società sportive ha avuto quest’anno un grandissimo successo di pubblico. E numerosissimi, quasi trecento, sono stati gli eventi in programma. Anche la giornata di oggi è fittissima di appuntamenti: gare, lezioni, presentazioni di video sulla sicurezza stradale, escursioni, prove di tante discipline sportive, cavalli, Prove di tiro con l’arco, E ancora il 14° Motoraduno mugellano a cura de "I Magelli", lezioni di pilates, allenamenti di pallamano e di pallavolo, concerti della scuola di musica, esibizioni di pattinaggio, minibasket, scherma medievale, e tanto altro ancora. Per finire, alle 18.30, con la premiazione degli "Sportivi dell’anno", da parte dell’Amministrazione comunale borghigiana e degli altri comuni mugellani.