Vivilosport arriva a Borgo San Lorenzo: palestra nel centro storico

Ben 25 società sportive diverse parteciperanno a "Vivilosport nel Borgo", l’evento, organizzato dall’assessorato allo sport del comune di Borgo San Lorenzo che, dopo qualche anno di interruzione, porta per un giorno la pratica sportiva nel centro storico. Dalle 10 alle 19,30 corso Matteotti, via Mazzini, piazza Cavour, piazza del Popolo e piazza Garibaldi saranno teatro di dimostrazioni e postazioni di società e associazioni. L’intento è quello di farsi conoscere, dare informazioni su corsi e magari trovare nuove adesioni. E nel pomeriggio nelle piazze del Popolo e Garibaldi sono in programma una decina di dimostrazioni.