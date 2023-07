"Viviamo tra muffa e calcinacci a Firenze: la storia di una famiglia"

di Carlo Casini

In cinque in un seminterrato di poco più di sessanta metri quadri. E questo sarebbe il meno, se la casa non fosse continuamente pervasa da umidità e muffe tossiche che peggiorano la salute già cagionevole dei due bambini e della nonna. Succede alle case popolari di via Zanella, dove Bjeri Jucatani, 38enne fornaio, e sua moglie Elisabetta Gazi, 36enne casalinga, vivono con la mamma di lui e i due figli, una bimba di quattro anni e un bimbo di un anno e tre mesi.

La famiglia, cittadini serbi kossovari in corso di richiesta di cittadinanza italiana, scappati dalla guerra, è residente e integrata nel quartiere da vent’anni. "Stiamo in questa casa da otto anni – racconta la coppia indicando macchie sui muri e calcinacci staccati dal soffitto – E fin da subito abbiamo dovuto lottare con la muffa. Ora d’estate va un po’ meglio, ma d’inverno siamo continuamente a tinteggiare le pareti. Nostro figlio è asmatico grave e questa situazione lo aggrava sempre di più, mentre la bambina a quattro anni ancora non parla, si sospetta una malattia neurologica".

"Ho un lavoro regolare, siamo in Italia regolarmente, pago le tasse come tutti, posso lavorare solo io perché Elisabetta deve stare dietro ai bambini malati – si sfoga Bjeri – Faccio il fornaio tutta la notte, stacco alle 6 di mattina e quando arrivo a casa non posso neanche dormire perché è l’ora che si svegliano i bambini e cominciano a giocare". Genitori e figli infatti devono stare tutti insieme in una camera, perché in salotto ci dorme la nonna, 65 anni ma segnati da una dura vita di pastorizia, dopo aver dato alla luce undici figli: "È depressa e prende tanti farmaci, non può dormire con i bambini, lo hanno detto i medici. Tante volte abbiamo chiamato il Comune e Casa Spa, sono venuti, sono gentili, ma non hanno fatto nulla. Altri che prima abitavano al Poderaccio che a differenza nostra ne avevano combinate di tutte e non lavorano hanno avuto case moderne in via Canova, noi che siamo incensurati e lavoriamo invece ci ritroviamo in questa casa che prima era una cantina".

Da Palazzo Vecchio fanno sapere che la famiglia ha avuto l’assegnazione dell’alloggio nel 2017, ha presentato la domanda di mobilità nel 2022 (ci sarebbe quindi una discrepanza sulle date) e sono in graduatoria.