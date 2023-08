Vivere Sesto, tornano gli incontri

Nuovo appuntamento con "Vivere Sesto", percorso partecipativo per la rigenerazione urbana che vuole integrare i principali interventi finanziati attraverso Pnrr, Fesr e altre forme. Tre i focus specifici: il centro cittadino, dove è prevista la riqualificazione di vie, piazze ed edifici pubblici con l’inserimento di nuovi servizi e funzioni; l’area di Doccia, con la rifunzionalizzazione della cosiddetta "ala nord"; il Parco di Villa Solaria, con la sua valorizzazione storica e paesaggistica.

Alle postazioni di ascolto di "Vivere Sesto" è possibile informarsi ed esprimere la propria opinione. Il 1° settembre in occasione della Città errante, l’iniziativa sarà presente dalle 17 in piazza IV novembre durante laboratori e performance di danza aerea. Dalle 20 poi, in piazza Vittorio Veneto, "Vivere Sesto" sarà al concerto di Manuel Agnelli aperto dai Drop Circles nell’ambito di "Liberi tutti"