Vivere il parco per allontanarci dai social I rapporti più belli nascono frequentandosi

Spesso noi ragazzi ci chiudiamo in casa per stare davanti a uno schermo, isolandoci dal mondo che ci circonda. Coltiviamo le nostre amicizie solo sui social e non ci rendiamo conto che i rapporti più belli nascono frequentandoci di persona. Avere a disposizione un grande spazio verde attrezzato in cui poter fare sport o semplicemente ritrovarsi per fare quattro chiacchiere sarebbe un’opportunità meravigliosa. E’ proprio per questo che abbiamo pensato di rivolgere le nostre richieste ad una persona giovane e interessata al nostro mondo, cioè all’assessore Cosimo Guccione.

Il nostro parco è bello, ma sarebbe fantastico se ci fossero più opportunità per noi. Mancano quelle strutture che ci permetterebbero di coltivare dal vivo le nostre amicizie e di ritrovarci anche dopo la scuola. Ci rendiamo conto che passare troppe ore davanti al cellulare, al pc o ai videogiochi peggiora la qualità della vita di noi adolescenti. Più che vivere sui social, dobbiamo rapportarci in maniera sana e corretta, a tu per tu, con i nostri coetanei e col resto del mondo.

Quindi, speriamo davvero che le nostre idee per un parco migliore si realizzino.