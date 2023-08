Vive nel resort di lusso senza pagare Più di 5mila euro di danno procurato Scoperto truffatore seriale fiorentino

Gli agenti del Commissariato di Portoferraio hanno denunciato un 41enne residente nel fiorentino per truffa. L’uomo, presentatosi in un prestigioso resort di Portoferraio come personalità di spicco, millantando di essere un amministratore di azienda che collabora col ministero degli Esteri, forniva ricevute di bonifico come prova del pagamento. Ottenuta la fiducia del personale, ha soggiornato 9 notti e sfruttato tutti gli extra della struttura. Il mancato accredito degli importi ha destato sospetti del gestore che, scoperto il falso, ha avvisato il commissariato. Il sedicente ’dottore’ è un truffatore seriale: aveva già colpito in un albergo di Cavo a ottobre. Danno procurato, 5400 euro: denunciato, per lui fogli di via per tre anni dall’Elba.