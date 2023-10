"Viva Marga" nelle scuole. Il progetto entra nel vivo con nuove sfide scientifiche

Entra nel vivo "Viva Marga", progetto con concorso a premi per le scuole in occasione del decennale della scomparsa della grande astrofisica, Margherista Hack. Il secondo incontro tematico "Universo meraviglioso e sfide della scienza", moderato dalla giornalista scientifica Simona Regina, si tiene in presenza stamani a Trieste, e in videoconferenza per gli studenti delle scuole estere e quelle di Firenze coinvolte (Istituto Baccio da Montelupo, Istituto di Borgo San Lorenzo, Istituto Pirandello, liceo scientifico Guido Castelnuovo, Istituto professionale Saffi). Dopo l’intervento su "Margherita Hack tra scienza e impegno sociale" di Paolo Molaro dell’Osservatorio astronomico triestino, Valentina Perrera di Area Science Park parlerà dl sequenziamento del genoma, dopo di che inizierà un breve viaggio nell’universo partendo dalle origini, dalla teoria del Big Bang, illustrata in un video da Margherita Hack insieme a Federico Taddia. Il direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste, Fabrizio Fiore, e la ricercatrice Valentina D’Odorico spiegheranno quali sono le sfide dell’astrofisica moderna, mentre il vicedirettore del Dipartimento di fisica e astronomia dell’università di Firenze, Guido Risaliti, si soffermerà in videoconferenza sulla misurazione delle distanze dei corpi celesti. Seguirà la proiezione del booktrailer "Perché le stelle non ci cadono in testa?", sempre accompagnati da Margherita Hack e Federico Taddia. Da ultimo, Manuela Bischetti dell’università di Trieste porterà l’attenzione sulle regioni più fredde dell’universo, dove nascono le stelle, mentre Laura Magrini dell’osservatorio astrofisico di Arcetri, intervenendo in videoconferenza, si occuperà della complessità della Via Lattea. Gli studenti coinvolti nel corso dell’anno scolastico saranno impegnati nella produzione di elaborati liberamente ispirati alla vita o all’attività di Margherita Hack nel campo della ricerca scientifica, della divulgazione, dell’etica o del sociale. I concorrenti che realizzeranno i migliori elaborati, divisi nelle sezioni Trieste, Firenze ed Estero, saranno premiati con buoni acquisto da 1.000 euro ciascuno, mentre ai docenti andranno dei buoni da 600 euro. Il progetto “Viva Marga“ è promosso dall’organizzazione di volontariato culturale "Radici&Futuro" di Trieste ha promosso, insieme con l’Università della Terza Età Danilo Dobrina di Trieste e l’associazione Scienza Under 18 Isontina; ed è realizzato con il contributo di dodici enti scientifici di Trieste e di Firenze, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Casali, di Anteas Trieste e del Comune di Trieste.

M.C.