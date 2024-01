Vittime della strada. Il convegno in piazza Gramsci

Ruoterà attorno al tema "Vittime della strada: quale prevenzione possibile?" il convegno in programma domani a partire dalle 10,30 nella Sala convegni del nuovo palazzo comunale in piazza Gramsci. L’iniziativa, organizzata dal capogruppo del Gruppo misto per Forza Italia Daniela Pancani, sarà aperta dai saluti del coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini mentre il relatore sarà Massimiliano Massimi, presidente dell’associazione Massimo Massimi Onlus", che racconterà l’esperienza dolorosa della perdita, sulla strada, del figlio Massimo nel 2014. Sarà presente la vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna Marianna Baldi che fornirà un contributo in merito agli "Strumenti di prevenzione" mentre Daniela Pancani tratterà "L’aspetto psicologico del trauma e del sostegno alla famiglia". Verrà fornito un contributo da Marco Aiazzi dell’Autoscuola Aiazzi in tema di "Fondamenti di guida sicura".