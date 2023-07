Vittime degli incidenti stradali Sostegno psicologico gratuito

Sottoscritto a Villa Rucellai, l’accordo “Mai più soli“ tra il Comune di Campi e l’associazione Gabriele Borgogni onlus per il supporto psicologico gratuito ai familiari delle vittime di incidenti stradali e agli operatori di Polizia municipale che si trovano a intervenire in situazioni ad alto impatto emotivo, grazie a un progetto che vede l’impegno dell’Ordine degli psicologi della Toscana. "Questo progetto ci permette di supportare famiglie e operatori della Municipale in momenti tragici e di grande stress emotivo – dice il sindaco Andrea Tagliaferri - per questo ringrazio l’associazione Gabriele Borgogni e l’Ordine degli Psicologi per il loro prezioso lavoro. Sono convinto che questo protocollo porterà benefici perché consentirà alle persone coinvolte di poter gestire questi difficili momenti con l’aiuto di professionisti a disposizione della collettività".

L’Associazione Gabriele Borgogni metterà a disposizione del comando della Municipale e delle famiglie una lista di psicologi professionisti, da contattare gratuitamente in caso di incidenti con vittime. "Continua l’ampliamento di uno dei progetti a cui tengo tantissimo, nato proprio da una necessità, da una mancanza che io stessa ho vissuto in prima persona. Abbiamo potuto consolidare un servizio che vuole aiutare le persone in un momento di grande solitudine e gli operatori che si trovano a gestire momenti di criticità non semplici" sostiene Valentina Borgogni.