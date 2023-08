Vittima chiede un nuovo processo "Maltrattamenti subiti al Forteto Adesso ha lesioni permanenti"

FIRENZE

Per l’ex ospite del Forteto. all’epoca minore, oggi quasi 40enne, a cui è stato diagnosticato da un perito del tribunale un "disturbo post-traumatico da stress ad esordio tardivo e cronico, conseguente alla perdurante condizione traumatica vissuta fin dall’infanzia", legato al suo trascorso nella comunità di Rodolfo Fiesoli, potrebbero ampliarsi i termini della prescrizione.

Per questo, il suo legale, l’avvocato Giovanni Marchese, chiede che le indagini - archiviate l’anno scorso - si riaprano. Il legale basa la sua istanza sul fatto che le lesioni “da Forteto“ gli hanno cagionato una lesione permanente. "La normativa vigente all’epoca dei fatti, collocati nel 2012, prevdeva una pena da 8 a 15 anni", scrive Marchese, "pertando la prescrizione interverrebbe nel 2026".

Nell’archiviazione della precedente denuncia, la persona offesa non era stato reputato attendibile per episodi che lui colloca in data posteriore al 2011.

Qualunque sia l’esito della istanza, che il legale ha depositato in procura nei giorni scorsi, il caso del suo assistito resta emblematico circa il clima che si è respirato al Forteto e di cosa sono stati oggetto i bambini che venivano affidati a Fiesoli e ai suoi fedelissimi dalle istituzioni.

"A E. non è stato risparmiato niente - si legge nalla consulenza depositata in un altro procedimento in cui l’uomo era imputato a sua volta, per molestie alla ex moglie -: punizioni corporali, violenze psicologiche, minacce di ogni tipo, trasformate in tormenti dell’animo, questi ultimi ripetuti ogni giorno per lunghi venti anni e che si ripetono anche ora continuamente senza sosta. Tutto ciò che ha sofferto non ha mai lasciato spazio ad un momento positivo, ad un raggio di luce o di calore che potesse far sperare in un’alba migliore. Le innumerevoli e ancora sanguinanti ferite non hanno trovato e non troveranno mai sutura. Il pensiero più grave e terribile, che ci lascia del tutto impotenti, è che il danno causato, nel tempo, non si rimarginerà mai più in una psiche completamente devastata.…Oggi E. ha cercato di spiegare, in un colloquio continuamente frazionato da mezzi ricordi che si affastellavano malamente ora con degli improvvisi flash, un minuto dopo con le percosse ricevute, con le minacce, con le imprecazioni e l’infinita e variegata violenza psicologica, quello che ha provato e prova senza sosta con le sue armi ormai spuntate e le cartucce che non colpiscono più. L’immagine che ci propone è quella di una delicata anfora di cui è rimasta solo una cornice esterna ricostruita malamente che comunque lascia intravvedere i diversi cocci frantumati che incollati in modo maldestro, seppur con le migliori intenzioni, non riescono a ricomporre l’immagine originale".

Nel frattempo Fiesoli, condannato a 14 anni e 10 mesi, sta scontando la pena ai domiciliari.

