Viticoltura 4.0, un progetto pilota

Progetto di viticoltura digitale 4.0 a Montefioralle e a San Casciano. La sostenibilità in vigneto in Toscana è a portata di clic, grazie alla prima piattaforma online e alla prima web app in materia, ideate dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura) nell’ambito del progetto Prosit finanziato dal Piano di sviluppo rurale (Psr) della Regione e coordinato da Timesis in collaborazione con Copernico, Società agricola Petra, Associazione Viticoltori e Azienda agricola Montefioralle e Agrinformazione in Chianti – Chiantiform. Con gli progetto, gli agricoltori possono accedere a centinaia di dettagliate informazioni chimico-fisiche sui suoli viticoli e ai risultati di modelli previsionali per supportare le aziende nella gestione del suolo in vigneto, in particolare per valutare carbon footprint, erosione potenziale, stress idrico, ristagno e fabbisogni nutrizionali. Inoltre, la digitalizzazione di 47 mappe storiche che integra le 7 mappe attuali arricchisce il patrimonio informativo messo a disposizione. Dati che serviranno sia per la realizzazione di nuovi impianti, indicando anche i portainnesti più adatti, sia per la conduzione dei vigneti esistenti.

Il modello di piattaforma si è sviluppato su due zone sperimentali: Montefioralle nel Chianti Classico e la Val di Cornia in Maremma, con caratteristiche pedoclimatiche differenti. In questi territori, il progetto ha coinvolto nella sperimentazione altre 16 aziende vinicole per 380 ettari in totale. L’innovazione è stata introdotta progressivamente nelle aziende partecipanti con seminari tecnici in entrambe le aree e affiancata da azioni di formazione (corsi brevi e workshop pratici) curate da Chiantiform di San Casciano. Prosit, ha detto il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra "è uno strumento unico nel suo campo e innovativo. L’agricoltura del futuro, concretamente sostenibile, ha sicuramente bisogno di supporti in grado di aprire nuovi scenari per le imprese del settore. La gestione sostenibile, l’attenzione per la salvaguardia e la promozione dei propri terroir, è la strada da percorrere per sviluppare e rafforzare il connubio tra ambiente e prodotto vinicolo". Andrea Settefonti