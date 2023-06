Vitellini sbranati dai lupi, preoccupazione a Firenzuola

Di uno hanno lasciato solo tre ossicini. L’altro è mezzo divorato, nella parte posteriore. Erano due vitellini, appena nati. Un branco di lupi non ha dato loro scampo. E’ accaduto a Bruscoli, in uno dei pascoli dell’azienda "Il Palazzo" di Valeria Bruni Giordani, assai vicino al paese. L’imprenditrice è preoccupata, e lo sono anche tutti coloro che abitano a Bruscoli. "La gente – racconta Valeria Bruni Giordani – non va più a camminare la sera nei dintorni. Perché il branco di lupi è stato avvistato molto vicino al centro abitato, c’è chi li ha visti affacciandosi alla finestra, un capriolo è stato trovato ammazzato, proprio vicino alle case". Il problema più grande riguarda l’allevamento. "Mandiamo le nostre bestie al pascolo, e facciamo partorire fuori le vacche, perché è un parto naturale, come sempre è stato. Che dovremmo fare, lasciare gli animali nelle stalle d’estate?" Fuori attualmente ci va una mandria da cento capi. "E’ un gran problema – aggiunge sconsolata Valeria Bruni Giordani –, non sappiamo come comportarci. Ne parlerò anche con l’assessore regionale all’Agricoltura Saccardi, sollecitando almeno un piano di contenimento del lupo, così come si fa per il cinghiale. Ma il lupo è specie protetta, occorrono dei provvedimenti a livello nazionale. Noi agricoltori ci sentiamo assolutamente inermi. E io ogni mattina apro con tremore il mio cellulare, temendo che mi arrivi qualche nuova immagine di vitellini appena nati e sbranati. Quest’anno è già la terza volta che accade".

Paolo Guidotti