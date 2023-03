Vite stravolte di autori e vittime

Andrea

Ricci*

Il fenomeno del bullismo per noi rappresenta da sempre una tematica estremamente delicata e che non può che suscitare grande preoccupazione ed allarme sociale. Il bullismo finisce sempre per stravolgere la vita dei ragazzi, sia di chi ne è autore, che sarà poi chiamato ad affrontarne le conseguenze legali, sia e soprattutto di chi è purtroppo costretto a subire questo tipo soprusi.

Il bullismo, in tutte le sue varie sfaccettature, ha sempre, quale minimo comune denominatore, l’obiettivo di aggredire un soggetto fragile, fisicamente o psicologicamente, per ostracizzarlo ed umiliarlo pubblicamente. È proprio la fragilità della vittima, da un lato, e l’assenza di protezione e aiuto dei coetanei dall’altro, ad alimentare questo triste fenomeno, che finisce così per lasciare in balia di se stesso il malcapitato di turno.

Dal punto di vista legale, bisogna dire che il bullismo non è ancora disciplinato nella sua dimensione globale, nel nostro ordinamento, a partire dal 2017, il fenomeno è stato oggetto di un mirato intervento legislativo volto a prevenire e reprimere una specifica declinazione di esso, particolarmente insidiosa, data dal cosiddetto “cyberbullismo”.

L’associazione da me presieduta, con l’aiuto di alcuni dirigenti scolastici, ha avviato alcune iniziative nei licei della nostra città, volte a sensibilizzare gli studenti rispetto a questa piaga che purtroppo affligge moltissimi, troppi, adolescenti.

Siamo infatti estremamente convinti che questo problema non possa essere adeguatamente trattato e contrastato in una società in cui ancora scarseggia da parte dei ragazzi una effettiva consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze, anche in termini penali, della commissione di atti di bullismo, così come anche di tutti gli strumenti di denuncia e di tutela che, per fortuna, sono oggi garantiti dalla legge in favore delle vittime di bullismo.

*Avvocato e presidente Camera minorile