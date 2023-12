Vita da volontari. La rinascita di Settignano

"La nostra Misericordia è una delle più antiche d’Italia: nasce infatti nel 1470 come confraternita religiosa e professionale degli scalpellini, in anni, quelli del Rinascimento, in cui Settignano era uno dei centri dell’arte. L’associazione si chiamava Compagnia di Santa Lucia e della Santissima Trinità, e fin dai suoi inizi svolse opera di carità e solidarietà verso il popolo di Settignano. L’atto di fondazione della Confraternita fu redatto da Ludovico Buonarroti, padre di Michelangelo Buonarroti, che visse a Settignano negli anni della propria infanzia". Così i confratelli raccontano la storia della Misericordia di Settignano, che fa parte del Coordinamento delle Misericordie dell’area Fiorentina e opera sul proprio territorio e a Coverciano.

"La nostra Misericordia, in 553 anni di storia, ha collaborato molto spesso con Firenze – spiegano dalla Confraternita. Come nel 1944, al passaggio del fronte, e i tedeschi in ritirata confiscarono tutte le ambulanze. A Settignano si ritrovò un vecchio cataletto con le ruote, un carretto antico a trazione umana, che fu utilizzato per fare i servizi di trasporto in questa situazione di grave difficoltà. Siamo intervenuti anche durante l’alluvione del 1966, quando la nostra ambulanza e le nostre forze furono messe a disposizione della Misericordia di piazza del Duomo completamente allagata".

"Purtroppo durante la pandemia abbiamo avuto un calo drastico dei volontari e questo ha inciso sulle attività – concludono dalla Confraternita – ma abbiamo un gruppo di Protezione Civile che è intervenuto anche in occasione della recente alluvione a Campi Bisenzio, aiutando a svuotare case e cantine con le idrovore. Il gruppo ha operato anche al confine con l’Ucraina, andando a portare beni ai rifugiati. Inoltre ci stiamo dedicando ai trasporti sociali e sanitari, per cui la richiesta è fortemente in aumento: trasporto di persone anziane o con disabilità, persone con fragilità. Fortunatamente i volontari stanno tornando, e nel 2024 ripartirà il servizio di ambulanza ordinaria".