Visore 3D e realtà virtuale per Publiacqua

Un sensore e una App per capire se un operatore si sia sentito male in un luogo isolato. Ma anche un visore 3D e un programma di realtà virtuale per allenare il personale a utilizzare in sicurezza le varie sostanze chimiche e a svolgere in modo corretto le varie procedure. Sono le novità introdotte da Publiacqua, società che gestisce l’acquedotto e la rete fognaria a Firenze, Prato, Pistoia e province. "Da tempo abbiamo deciso di investire in tecnologie innovative – spiega l’ingegner Francesco Franchi, responsabile del Servizio prevenzione e protezione – creando un centro dedicato alla formazione in via Villamagna. Grazie alla realtà virtuale e alla App, che stiamo applicando in modo sempre più esteso, possiamo da un lato formare il personale senza sottoporlo a rischi reali e, dall’altro, monitorare la sicurezza sul campo, soprattutto in caso di interventi in zone impervie".

La rete dell’acquedotto infatti raggiunge anche località poco accessibili e isolate, dove non è semplice chiedere aiuto in caso d’incidente. "La App "Uomo a terra" – spiega l’ingegner Alessio Piacenti – utilizza uno speciale sensore da portare al polso, collegato al cellulare. Se l’operatore resta immobile troppo a lungo oppure se subisce un urto importante, la App lancia l’allarme alla centrale e individua i colleghi più vicini, in modo che possano andare sul posto. Al momento questo strumento viene utilizzato dal 60% del personale potenzialmente interessato, ma ci stiamo confrontando con i sindacati per la sua estensione a tutti i dipendenti operativi". Nelle zone senza segnale telefonico, la App può essere temporizzata: se l’operatore non torna nei tempi indicati nel punto coperto da segnale scatta l’allarme.

Lisa Ciardi