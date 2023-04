Visite mediche gratuite in piazza

Prevenzione e solidarietà. Oggi dalle 9 alle 18,30 arrivano i Lions in Piazza con la campagna di prevenzione che coinolge i medici cittadini. Sarà possibile effettuare visite mediche specialistiche di prevenzione gratuite. L’iniziativa è organizzata da Lions Club International, Lions Club Firenze Scandicci e Lilium, in collaborazione con Croce Rossa Italiana sezione di Scandicci e Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci, e con il patrocinio del Comune di Scandicci. I cittadini potranno farsi controllare dagli specialisti per quanto riguarda la prevenzione del rischio delle principali malattie come quelle cardiache o della pelle, l’ipertensione o i disturbi dell’alimentazione. Per farsi visitare occorre presentari alle tende e completare il percorso.

Il Lions Club è la più grande organizzazione umanitaria al mondo. Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto "Noi Serviamo". I soci sono impegnati nella realizzazione di programmi specifi e nell’aiutare chi è nel bisogno. Anche la sezione di Scandicci è da sempre attiva in materia di solidarietà sul territorio cittadino. Tante sono state le attività a favore dei soggetti fragili, degli ultimi; come ugualmente numerose sono state le iniziativa sul fronte medico sanitario con la prevenzione e gli screening a favore della popolazione.

Fabrizio Morviducci