Visite mediche gratuite a Scandicci: Lions in Piazza per la prevenzione sanitaria

Sabato dalle 9 alle 18 appuntamento con la prevenzione sanitaria. In piazza della Resistenza si terrà infatti Lions in Piazza. Sono previste visite mediche specialistiche gratuite per tutti. L’iniziativa è in collaborazione con Croce Rossa, Misericordia di Scandicci, studi medici Lilium, Centro Gianfortuna Riabilitazione e fisioterapia, Lila, Russell-Newton, Mita.

"Un appuntamento importante per il nostro club – ha detto il presidente del Lions Scandicci, Paolo Dieni – che ci permette di essere utili in un momento in cui la sanità non è più così disponibile per tutti".

In piazza sarà presente anche la clinica mobile per la salute degli occhi dell’azienda CSO.

"Con la nostra clinica mobile – ha detto Viola Mura di Cso – vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini a prendersi cura dei propri occhi già in età giovane, anche in assenza di sintomi".

Per le visite c’è bisogno della prenotazione: chiamare il numero 3663057164.

F.M.