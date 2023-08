Visite guidate per tutto agosto Un monumento alla storia per non dimenticare

Nel mese di agosto sono in programma, su prenotazione, visite guidate al Memoriale delle Deportazioni, che ospita al suo interno anche il Memoriale italiano di Auschwitz, l’opera esposta originariamente nel Block 21 di Auschwitz ed ora allestita nell’Ex3 (piazza Bartaliviale Giannotti 81-85, nel quartiere di Gavinana). Sarà possibile prenotare una visita guidata oggi e, poi, il 5, 7 e 11 agosto, sempre alle 10 e alle 11.30. Il Memoriale resterà poi chiuso al pubblico dal 12 al 31 agosto, per riaprire a settembre nelle mattine di venerdì, sabato, domenica e lunedì mattina, con visite sempre alle 10 e alle 11.30. L’ingresso e le visite guidate (a cura di Mus.E, agenzia in house del Comune) sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 055.2768224, [email protected]