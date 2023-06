Visite guidate del borgo con un calice in mano L’idea di Chianti Rufina

Dal 22 giugno al 28 settembre, l’Amministrazione di Pontassieve e le aziende vitivinicole del Consorzio Chianti Rufina offrono la possibilità di partecipare gratuitamente a visite guidate con una guida turistica professionista per conoscere il centro storico del capoluogo e a degustazioni con le aziende per imparare a conoscere i vini che portano il nome della Valdisieve nel mondo. Due gli itinerari scelti: il primo, quello del "Borgo", alla scoperta del cuore del centro storico. Il secondo, denominato del "Castello", sarà un approfondimento sulla parte settecentesca. Ogni appuntamento si chiuderà con una degustazione nel cortile delle Muratine, dove le aziende del Consorzio faranno assaggiare ciascuna un’etichetta. Ogni appuntamento è riservato a un massimo di 20 persone, solo su prenotazione, chiamando in biblioteca al numero 0558360255 o inviando una mail all’indirizzo [email protected] Leonardo Bartoletti