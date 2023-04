Visite gratis in piazza Ben 113 grazie al Lions

Sono state 113 le visite gratuite in piazza. Ha riscosso un grande successo l’iniziativa di prevenzione sanitaria "Lions in piazza", organizzata dal Lions Club Barberino Tavarnelle, con il sostegno del Distretto Lions 108 Toscana, e il patrocinio dell’Unione comunale del Chianti fiorentino e delle associazioni locali Misericordia di Tavarnelle e Barberino, Gruppo Donatori Fratres, Gruppo Donatori di organi Aido e Casa Famiglia Meijer. In piazza Matteotti sono state effettuate visite specialistiche nell’ambito della campagna di screening effettuata da un team di medici tra camper attrezzati e spazi dedicati. Organizzata da Paolo Sardelli, presidente di Lions, l’iniziativa ha offerto l’opportunità gratuita di fare controlli di cardiologia, oculistica, glicemia glicata, glaucoma, test sanitario per diabete, controllo pressione, nefrologia con ecografia, spirometria. Le visite cardiologiche e il test per la spirometria, esame di valutazione per la funzionalità polmonare, sono state effettuate negli ambulatori della Misericordia di via Naldini a Tavarnelle, che i cittadini hanno potuto raggiungere a bordo di una navetta.

An.Set.