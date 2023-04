Visita dell’ambasciatore Braccio di ferro fra Pd e Iv "Verifica di maggioranza"

Passano i mesi e cambiano le stagioni ma resta una certezza: le continue liti tra Pd e Iv. Ancora Palazzo Vecchio fa da scenografia a uno scontro politico con richiesta di verifica di maggioranza fatta in modo reciproco, anche se col passare delle ore il capogruppo Dem Nicola Armentano ha provato ad abbassare i toni: stavolta c’è stata una lite furibonda nella capigruppo di due ore e mezzo tra il presidente del Consiglio comunale Luca Milani (Pd) e la vice Barbara Felleca (Iv). Per capire il perché dobbiamo fare un passo indietro e tirare in ballo l’altro vicepresidente dell’assemblea cittadina Emanuele Cocollini (gruppo Centro), primo a sottolineare come, in occasione dell’arrivo a Palazzo Vecchio dell’ambasciatore d’Israele Alon Bar, il Consiglio lo abbia "prima invitato a partecipare a una seduta, come da nota ufficiale diramata alle ore 13.52 dalla presidenza", e poi abbia "cambiato la nota, senza avvertire me o Felleca". "Dell’invito non c’è più traccia", ha attaccato Cocollini. Da lì polemiche su polemiche. Così Felleca: "Come Iv siamo imbarazzati dal comportamento di Milani, crediamo che debba essere aperta una verifica sul ruolo super partes del presidente. Lui parlava come capogruppo del Pd? Non lo è e c’è stata confusione dei ruoli perché un conto è il piano politico, un altro il piano istituzionale. Milani ha poi detto che chiederà una verifica della maggioranza ma eventualmente deve farlo il capogruppo Pd. E noi di Iv faremo le nostre valutazioni". Così Milani: "Iv ha chiesto una verifica e la faremo, hanno parlato del ruolo super partes del presidente. Si sta facendo tanto rumore per niente, anche su Israele i toni debbano essere più tranquilli"

Nella capigruppo la situazione è stata davvero molto tesa e Cocollini ha rincarato la dose affermando che "quanto accaduto lede l’onorabilità del Consiglio nonché i rapporti di amicizia tra Firenze e Israele". A metà pomeriggio poi il commento del capogruppo Pd Armentano: "La verifica della maggioranza non si richiede in conferenza dei capigruppo o all’interno dell’ufficio di presidenza, nasce in altre sedi e con altri modi. E in ogni caso come gruppo non ravvediamo circostanze per procedere". Tra le più critiche Mimma Dardano della Lista Nardella: "Quell’incontro – ha spiegato - non era istituzionale, avrebbe dovuto essere una chiacchierata e quindi non era il contesto per fare quel tipo di invito". Le polemiche hanno riguardato infine Donata Bianchi (Pd) e un viaggio in Algeria, nei campi profughi Saharawi. "La missione non era autorizzata, se non da Milani, Bianchi aveva il gagliardetto del Consiglio comunale, che lei non ha alcun diritto di rappresentare", l’affondo del gruppo Centro con Ubaldo Bocci e lo stesso Cocollini, di Fdi con Draghi e Cellai e di Fi con Razzanelli.

Niccolò Gramigni