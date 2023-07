Visita alla Montagnola, Aperte le Prenotazioni per Luglio e Settembre-Novembre

Proseguiranno a luglio, a cura della Pro Loco, le aperture nel primo e terzo fine settimana del mese della Montagnola: chi vorrà potrà prenotare una visita per il 15 e 16 luglio. Poi, dopo la pausa agostana, il tumulo etrusco di QuintoAalto potrà essere visitato, con le stesse modalità, da settembre a novembre. Per informazioni, richieste e prenotazioni (tra l’altro anche per aperture straordinarie a richiesta degli istituti scolastici) è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] Per chi volesse invece comunque ammirare comodamente da casa il sito etrusco, sul sito della Pro Loco di Sesto è disponibile un cliccatissimo tour virtuale.