Visita al memoriale delle deportazioni: "Vietato dimenticare"

La giunta e il consiglio comunale di Pontassieve hanno partecipato a una visita al Memoriale delle Deportazioni di Firenze, luogo di memoria storica dedicato alle vittime della deportazione nei campi di concentramento nazisti. L’iniziativa è stata promossa dall’assessora alla Memoria, Martina Betulanti (nella foto), per sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’importanza della memoria storica come strumento per costruire un futuro più consapevole e giusto. "Ho pensato di condividere questo momento con tutti i rappresentanti di una comunità che guarda al passato per costruire un futuro migliore. È fondamentale che, come rappresentanti della comunità, ci si confronti con la nostra storia, per non dimenticare le atrocità commesse e per mantenere viva la memoria delle vittime".

L.B.