Viottolone e Granatieri . Terminata l’asfaltatura della via Pisana

Via Pisana, completata l’asfaltatura da Viottolone a Granatieri. Proseguono gli interventi di sistemazione delle strade cittadine: a dicembre è stato steso il nuovo manto di bitume sulle vie de’ Rossi e Allende, un tratto di Colombo e Sassetti; lavori in corso anche in via delle Cascine, piazza Brunelleschi, Ghiberti; in corso riqualificazione marciapiedi a Rinaldi. In via Pisana, oltre a Granatieri, due sono stati gli altri tratti rimessi in sesto. Il primo in corrispondenza di Castelpulci, l’altro all’altezza della località La Pieve. Nel 2024, l’elenco di lavori fissati nell’intero territorio, prevedono un investimento complessivo pari a 1 milione e 745 mila e 452 euro. Già da gennaio ripartirà la manutenzione delle strade a parire da via Romero interno; via Donizetti tra via dell’Acciaiolo e via Ponchielli; via di Giogoli tra via Scandicci Alto e strada Villa Passerini; in piazza Nenni il percorso carrabile della Socet; via delle Bagnese tra via della Pescaia e il mulino, oltre al rifacimento di un muro di sostegno e a interventi di riqualificazione stradale; via Rosolino Pilo; via San Martino alla Palma nei tratti tra Rinaldi e Calcinaia e tra Calcinaia e Legnaia; via delle Croci tra via della Poggiona e la fattoria Mondeggi.