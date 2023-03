Violenze politiche Condanna totale

La professoressa Savino, preside del Da Vinci, ha scritto una bella lettera contro la violenza fascista. Però vorrei porre una domanda alla dirigente, che parla dell’indifferenza che caratterizzò gli italiani di fronte al fascismo 100 anni fa. Voglio ricordare che la stragrande maggioranza dei fiorentini e di molti studenti di quel tempo erano fascisti convinti. Basterebbe che nelle scuole si facesse leggere ’Cronache di poveri amanti’ di Vasco Pratolini per capire la realtà del tempo. Ma quel che mi ha colpito è che la preside, che ha mobilitato le scuole contro le violenze dei giovani di Azione Studentesca, non abbia ricordato le violenze perpetrate nelle superiori e nelle università dai gruppi extraparlamentari di sinistra negli anni ’70 e ’80. Ricordo che nel ’74 i giovani democristiani del Centro Universitario ’Giuseppe Donati’, cattolico antifascista morto in esilio a Parigi, a Lettere furono assaliti da centinaia di studenti di sinistra che non volevano che, in prossimità delle elezioni universitarie, parlassero il sottoscritto e il professor Giorgio La Pira: uno dei padri nobili della Costituzione. Pochi giorni dopo, un altro assalto si svolse a Giurisprudenza in via Laura, dove con noi parlarono Piero Bassetti, presidente della Lombardia, e La Pira. Poi ricordo ai professori e agli studenti che hanno manifestato, giustamente, contro il fascismo, che furono più volte aggrediti e picchiati alcuni giovani leader dc come Alessandro Corsinovi e Andrea Cavaciocchi, mentre a Sant’Apollonia vennero aggrediti i giovani di Comunione e Liberazione, tra cui Lele Tiscar e Graziano Grazzini; dovettero intervenire le forze dell’ordine per salvare i giovani ciellini. Corsinovi, poi presidente del Consiglio nazionale dei giovani Dc, fu aggredito da giovani neofascisti davanti agli Scolopi e fu soccorso dal professor Ugo Barlozzetti, notoriamente comunista. Così come quando all’Università un gruppo di extraparlamentari di sinistra bloccò il mio accesso a Lettere e il professor Giorgio Luti, venuto a conoscenza del caso, portò tutti gli studenti, me compreso, a far lezione in piazza D’Azeglio. Pochissimi professori, come Luti e Barlozzetti, vennero in solidarietà a giovani antifascisti e anticomunisti. Nessuna manifestazione è stata mai indetta per le violenze da noi subite. Sarebbe bene che non ci fosse nessuna indifferenza di fronte alla violenza, sia di sinistra che di destra. Questo la scuola dovrebbe insegnare.