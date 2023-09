Violenze e danni al pronto soccorso. E’ clandestino, scatta il rimpatrio

Danneggiamenti, minacce, continue interruzioni al lavoro del personale sanitario: uno stillicidio che nemmeno i ripetuti interventi della polizia riusciva a frenare. Per giorni un 33enne tunisino ha tenuto sotto scacco il pronto soccorso di Santa Maria Nuova. Alla fine però è arrivato il provvedimento di espulsione che prelude al rimpatrio al qualche l’uomo, sprovvisto di permesso di soggiorno, sarà sottoposto a breve. La squadra Espulsioni della questura lo ha accompagnato in uno dei centri di permanenza del Sud Italia in attesa di procedere al rimpatrio.

Il 33enne nei giorni scorsi più volte era stato denunciato dalle volanti di via Zara per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In due episodi al pronto soccorso di Santa Maria Nuova le esplosioni di violenza dell’uomo, fuori controllo, avrebbero interrotto il lavoro del personale sanitario, spaventando pazienti, medici e infermieri, anche se nessuno avrebbe riportato ferite. Danni invece sono stati registrati a danno dela struttura ospedaliera del centro storico. Le numerose segnalazioni arrivate agli uffici della questura sia da parte dell’Asl che di cittadini che avevano assistito a questi attacchi di rabbia hanno richiesto gli interventi della polizia. Alla fine è stato emesso un provvedimento di espulsione del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, mentre contestualmente il questore Maurizio Auriemma ne firmava un altro per trattenere l’uomo in un centro di pemanenza dove ottenere un biglietto aereo e procedere al rimpatrio dell’uomo in Tunisia.

Stessa sorte per un marocchino di 28 anni che giovedì sera si era reso protagonista di una violenta lite in via Ponte alle Mosse. La pattuglia della guardia di finanza, intervenuta sul posto, hanno appurato che il giovane oltre a non avere permesso di soggiorno, aveva anche a carico numerosi precedenti penali. L’immediata collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Ufficio Immigrazione della Questura fiorentina ha portato, venerdì pomeriggio, all’accompagnamento del 28enne in uno dei Centri per i Rimpatri del Sud Italia. A seguito di accurate verifiche - spiega la questura di Firenze -, l’uomo non solo è risultato privo del permesso di soggiorno, ma aveva a carico anche numerosi precedenti penali e condanne definitive per diversi reati, tra i quali rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il questore di Firenze, a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto, ha disposto, anche in questo caso, che il giovane venga trattenuto in un Cpr da dove verrà successivamente rimpatriato.