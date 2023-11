Violenza sulle donne. Tutti gli appuntamenti in programma

Tante iniziative, anche a Lastra a Signa, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il programma di oggi prenderà il via alle 16.30, al Centro Sociale in via Togliatti, dove si terrà la performance "Intrecci" a cura degli allievi e insegnanti dell’Accademia musicale Caruso diretta dal Maestro Emanuele Torrente. In particolare saranno effettuate alcune letture sul tema, accompagnate da un violinista. Alle 17 partirà la tradizionale fiaccolata in collaborazione con l’associazionismo locale e i Centri Commerciali Naturali del territorio con gli interventi del sindaco Angela Bagni, dell’assessore regionale Monia Monni e di un rappresentante del Centro antiviolenza Artemisia. Alle 18 la fiaccolata arriverà al Teatro delle Arti dove sarà inaugurata la mostra "Dry Tears - Lacrime asciutte" a cura dell’artista Patrizia Leonardo. Sempre al teatro si terrà la seconda performance a cura dell’Accademia Musicale Caruso con l’esibizione di chitarristi allievi dell’Accademia.