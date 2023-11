Violenza sulle donne. I gruppi consiliari alla manifestazione

Gruppi consiliari del Comune di Fiesole saranno in piazza Mino sabato per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donna, per accendere una luce per ogni vittima. L’iniziativa è stata lanciata da Fabiola Falli e Federica Luti dei cittadini per Fiesole e ha raccolto l’adesione di maggioranza e opposizione, a dimostrazione, dicono le due consigliere "di quanto sia importante e necessario essere uniti e lavorare tutti insieme su questo tema, di fronte al quale non c’è schieramento politico". A partire dalle 17.30 e per tutto il fine settimana, la loggia del Comune sarà illuminata di rosso e rivestita con drappi rossi. Ai presenti sarà chiesto di accendere delle luci per le donne vittime di femminicidio dal 1 gennaio ad oggi, i cui nomi saranno letti dalle consigliere. Seguiranno letture fra cui la lettera di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato e la poesia "Se domani non torno" dell’attivista e artista peruviana Cristina Torre Cáceres.