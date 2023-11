Violenza sulle donne Gli eventi . Flash mob, incontri e iniziative

Due nuove panchine rosse, un flash mob e incontri coi ragazzi sono alcune delle iniziative con cui il Valdarno fiorentino ribadisce il no alla violenza sulle donne. Il territorio ben conosce purtroppo la tragedia del femminicidio: nel 2001 la 33 enne incisana Alessandra Barluzzi fu uccisa dall’ex compagno.

I giardini di via Vittorio Veneto a Figline portano il suo nome e nessuno l’ha mai dimenticata. Sabato prossimo proprio a Figline, nella centrale piazza Marsilio Ficino, i cittadini porteranno indumenti o manufatti di colore rosso per un flash mob in cui sarà realizzato un grande cuore. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Spi Cgil Lega Valdarno Fiorentino.

Alle 17,30 a Incisa partirà la fiaccolata di sensibilizzazione organizzata dal Circolo Arci con la partecipazioneanche del Centro Antiviolenza "Artemisia": dal parcheggio di via Leonardo da Vinci si arriverà in piazza Manuele Auzzi per l’inaugurazione della panchina "Amore non è violenza". Un’altra panchina rossa sarà inaugurata questo venerdì in piazza Manin a Leccio: appuntamento alle 10,30 con i piccoli studenti della scuola primaria della frazione di Reggello. Sabato le classi terze della scuola media nel capoluogo reggellese parteciperanno all’incontro "Non è amore, è violenza" con Artemisia, organizzato dall’Istituto comprensivo e dai docenti insieme all’assessorato alle politiche di genere.

Fino a sabato, nelle biblioteche comunali Ficino di Figline e Rovai di Incisa è disponibile lo "scaffale tematico" con suggerimenti di lettura legato al tema della violenza di genere. Lo scaffale è curato dalle stesse biblioteche e dal Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità del Comune.