Violenza sugli animali. Nutrie uccise a bastonate. Il circolo: "Stop inciviltà"

Due nutrie sono state uccise a bastonate con una crudeltà gratuita, inutile, insensata. Ma gli autori sono stati visti, inquadrati dalle telecamere le cui immagini sono state portate nelle mani dei carabinieri per l’identificazione, la denuncia e il relativo giudizio. Dovranno rispondere di un reato penale: uccisione di animale "per crudeltà o senza necessità", come recita l’artico 544 bis del codice penale.

Gli episodi, due distinti, sono avvenuti nelle vicinanze dell’Acli di Grassina a Bagno a Ripoli che ha deciso di denunciare pubblicamente e alle forze dell’ordine quelli che indica come "giovani fruitori del circolo" Il consiglio di presidenza dell’Acli non intende passare sopra un episodio di violenza contro degli esseri viventi. Ma non solo: negli ultimi mesi la stessa sede nel cuore della frazione ripolese ha subito degli atti vandalici per i quali sono stati individuati i responsabili, anche in questo caso, dei giovani.

Il consiglio del circolo, dunque, ha scelto la linea dura e da oggi in poi vieterà "l’ingresso a tutti coloro che non avranno comportamenti civili e rispettosi di persone e cose. Non sarà più tollerato nessun atto di inciviltà. La denuncia all’autorità di pubblica sicurezza scatterà automaticamente". Una decisione coraggiosa, condivisa dall’intero paese e giusta per una realtà che fa della pace il suo motto: non a caso pochi giorni fa proprio davanti alla sede è stata inaugurata una panchina coi colori dell’arcobaleno intitolata alla memoria di Marzia Fabiani e Alessandro Calvelli, due grassinesi scomparsi negli scorsi mesi e che nella propria vita, professione e quotidianità hanno fatto del rispetto la loro bandiera a favore della comunità. Insieme alla vicina parrocchia di San Michele, il circolo Acli è impegnato attivamente anche nel dialogo tra popoli, culture e religioni. Eppure qualcuno, nella pacifica Grassina, pare non capire cosa significhi il rispetto. A settembre un 18enne della zona fu insultato e gli tirarono addosso una bottiglia piena perché omosessuale. Anche in quel caso si parlò di "giovani". Non si sa se sono gli stessi degli atti vandalici e dell’uccisione disumana di due animali innocui, ma ora la denuncia con tanto di immagini potrebbe servire loro finalmente di lezione.