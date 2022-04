Violenza sessuale su una bambina di 11 anni: condannato 70enne

Firenze, 29 aprile 2022 - Condannato a 15 anni di reclusione per abusi sessuali un 70enne di Firenze. L'accusa è di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11 anni. Gli abusi, secondo lgli investigatori, sarebbero andati avanti dall'autunno del 2019 quando l'uomo, carpita la fiducia dei genitori della bimba, si sarebbe proposto per accompagnarla, insieme anche ad altri bambini, nei posti dove svolgeva alcune attività sportive.

Il 70enne avrebbe riaccompagnato la bambina sempre a casa per ultima, in modo da trovarsi solo con lei. In queste circostanze ne avrebbe abusato, offrendole in cambio ogni volta una somma dai 5 ai 10 euro.