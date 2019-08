Firenze, 27 agosto 2019 - E' in carcere a Sollicciano il 22enne peruviano che era entrato in casa di una ragazza a Firenze di notte cercando di violentarla, sorprendendola a letto. Un episodio per il quale i carabinieri avevano avviato subito le indagini. La vicenda era stata raccontata da La Nazione nelle scorse ore. I sospetti si erano subito concentrati sul ragazzo, figlio della domestica che si occupa delle pulizie in casa della ragazza.

Il 22enne aveva sottratto di soppiatto proprio a sua madre le chiavi di casa della giovane entrando di notte nell'appartamento. E' quindi andato verso il letto della sua vittima e ha cercato di violentarla. La ragazza si è dimenata ed è riuscita a sfuggire al suo aggressore, pur sorpresa nel sonno. L'uomo le ha stretto la gola e allo stesso tempo le ha tappato la bocca.

Lei è riuscita a dimenarsi e a graffiare il 22enne al viso e sul dorso, facendolo cadere dal letto. La giovane aveva subito chiesto aiuto ed è stata trasportata al pronto soccorso di Careggi, dove è scattato subito il "codice rosa" che viene messo in campo nei casi di violenza.

Dopo una breve ricerca, i carabinieri del Nucleo Operativo di Oltrarno assieme ai colleghi della Stazione Palazzo Pitti, coordinati sul posto dal sostituto procuratore di turno hanno individuato il ragazzo. Bloccandolo e portando in caserma, dove hanno riscontrato i graffi compatibili con la colluttazione. Il giovane, accusato di violenza sessuale, è stato trasferito al carcere di Sollicciano.