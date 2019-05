Firenze, 22 maggio 2019 - Si erano conosciuti nella chat di una «app» di incontri, e avevano deciso che la loro conoscenza non sarebbe rimasta soltanto virtuale. Così lui l’ha invitata a cena a casa sua, si sono divertiti, hanno riso e scherzato. Ma quando lei ha deciso di salutarlo, rifiutando le sue avanches, lui non era d’accordo. Dodici ore dopo, è arrivata una denuncia per violenza sessuale, sulla quale è stata avviata un’indagine della squadra mobile della questura.

I protagonisti sono due giovani originari della Cina. Lei 21 anni, lui uno di meno. I fatti risalgono a venerdì notte. Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi hanno cominciato a frequentarsi prima tramite la chat del sito d’incontri. Dopo i colloqui, si sono dati un appuntamento «vero» a casa di lui. Per la ragazza sono scattati gli accertamenti previsti dal protocollo del «codice rosa».