Violenza nel calcio giovanile Picchia l’avversario e fugge L’agguato a fine partita

Questa aggressività ricorrente che ci pervade, con ricadute violente. Troppe e troppo spesso. Ne sono affetti anche i giovanissimi. Ogni luogo diventa terreno di scontro: davanti agli ingressi delle scuole, ai giardini. Sui rettangoli verdi. Sabato sera una invasione di campo allo Stadio Comunale di Rignano sull’Arno intitolato a Davide Astori, lo sventurato capitano della Fiorentina. Protagonista in negativo un 17enne tesserato della Rignanese, un giocatore in tribuna perché squalificato. Avrebbe aggredito a pugni un coetaneo della squadra avversaria, la Floriagafir Bellariva. Giocano i ragazzi del 2006, categoria Allievi, della squadra di casa contro la formazione ospite fiorentina. Bella partita, ricca di gol, si viaggia sul filo della perfetta parità, un emozionante 3-3. Il massimo o quasi per gli sportivi che seguono dalle tribune. E per i calciatori: ce l’hanno messa tutta per superarsi, è lo Sport. Non ce l’hanno fatta, i 22 di inizio gara, i compagni subentrati e quelli rimasti in panca. Ma bene ugualmente anche se la Rignanese ha cercato in tutti i modi di ’vendicare’ la bruciante sconfitta rimediata all’andata (4-0) e un altro precedente ko (3-0). "A partita finita – prima ricostruzione dei carabinieri – un giovane entrava in campo". La circostanza innescava un parapiglia quasi una rissa. In particolare l’invasore di campo "si spintonava con alcuni giocatori ospiti e ne colpiva uno con un pugno in faccia".

Conseguenze: occhio nero, sospetta frattura del naso e trasporto del 17enne calciatore a Ponte a Niccheri. Prognosi non nota; possibile un procedimento d’ufficio per lesioni gravi o su querela di parte dei genitori del ragazzo colpito.

Carabinieri del Radiomobile e di Reggello si sono attivati subito, sono stati sentiti diversi testimoni e a sera il nome dell’invasore solitario è stato identificato nel tesserato in tribuna e sotto squalifica. Non si sa che cosa abbia innescato l’aggressione: la partita era volata via liscia, i gol sarebbero arrivati tutti a conclusioni di azioni regolari, senza contestazioni. Qualche vecchia ruggine, forse. Inevitabili le reazioni, ma disordini peggiori sono stati contenuti. Inevitabile il "daspo" che verrà comminato all’autore di una aggressione violenta al momento incomprensibile.

giovanni spano