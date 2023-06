Violenza in pieno giorno alle Cascine Porta fuori il cane, preso a bastonate

"Dammi i soldi o ti ammazzo". Prima la minaccia, poi, dopo le parole e gli occhi di brace sono seguiti i fatti: una raffica di bastonate alla testa, alle braccia e alla gambe che sono costate a un fiorentino di 74 anni una frattura e 35 giorni di prognosi. Per capire cosa è successo si deve riavvolgere il nastro alle 10,15 di ieri mattina: il 74enne stava passeggiando in piazzale Vittorio Veneto con il proprio cane, all’ingresso del parco delle Cascine.

È qui che si è imbattuto in un 16enne di origini magrebine. Il giovane gli si è piazzato davanti e gli ha chiesto di consegnargli portafogli e cellulare. Al rifiuto del 74enne è scattata la violenza con il 16enne che ha sfoderato un bastone, accanendosi sull’uomo per poi scappare lungo le vie circostanti e salire sulla tramvia. La scena però è stata vista da un passante che ha chiamato il 112.

L’allerta è arrivata alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Firenze. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Santa Maria Novella che, dopo aver raccolto le prime informazioni e un identikit sommario dell’aggressore hanno fatto partire la caccia al 16enne.

L’uomo intanto è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi dove gli è stata riscontrata una frattura del braccio oltre a un profondo stato di choc per quanto accaduto. I carabinieri sono riusciti a mettersi sulle tracce del giovane pizzicandolo poco dopo mentre tentava di nascondersi fra le siepi di viale degli Olmi. Alla vista dei militari il 16enne ha tentato di fuggire in sella a una bicicletta. I carabinieri lo hanno bloccato e identificato. Si tratta di un 16enne con già alle spalle precedenti specifici, domiciliato in provincia di Firenze. Per lui, proprio in virtù della sua età, è scattata solo la denuncia per tentata rapina aggravata: il 16enne quindi si trova ancora a piede libero.

Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione nella zona delle Cascine. Soltanto 24 ore prima il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza si era riunito alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del prefetto e dell’assessore alla Sicurezza, Benedetta Albanese, varando un vero e proprio piano di intervento per rendere le Cascine più sicure. Il piano prevede l’impiego di una squadra interforze che intensificherà i controlli in prossimità delle fermate della tramvia, ma anche nelle zone più calde del parco e di piazzale Vittorio Veneto.

cla.cap