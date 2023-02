Violenza al Miche Monito di Betori "L’educazione oggi è un’urgenza"

FIRENZE

"Il compito educativo è particolarmente urgente in questo nostro tempo, un compito a cui tutti siamo chiamati per trasmettere valori e modelli di vita buona che contrastino ogni forma di violenza, fisica o verbale".

Il riferimento non è esplicito – almeno non quanto quello dei giorni scorsi del capo dello Stato Sergio Mattarella – e tuttavia il messaggio dell’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, pronunciato in occasione del suo saluto all’ingresso di Monsignor Giovanni Paccosi nella diocesi di San Miniato, è piuttosto chiaro: i fattacci del Michelangelo, con il pestaggio ripreso da uno smartphone di un gruppo di giovani di destra ai danni di alcuni studenti del liceo classico di via della Colonna, che hanno innescato un dibattito nazionale – fatto di veleni accuse e controaccuse – che da giorni tiene banco sono l’espressione secondo il cardinale di una pericolosa deriva violenza arginabile "solo con l’impegno educativo" che "può far crescere nel rispetto dell’altro come persona e nella convivenza sociale in vista del bene comune".

Intanto ieri più di trecento persone hanno alzato il cappuccio sfidando la sciabolata invernale e si sono radunate per un flash-mob di sostegno alla preside Annalisa Savino proprio davanti al suo liceo, lo scientifico Leonardo da Vinci. Un silenzio totale di qualche minuto cui ha fatto seguito un forte e simbolico applauso all’indirizzo della dirigente scolastica, ieri assente, finita nel mirino del ministro ell’istruzione Giuseppe Valditara dopo aver diffuso all’interno della sua scuola una circolare che richiamava ai pericoli della violenza collegandola a possibili rigurgiti fascisti.

All’iniziativa hanno partecipato all’iniziativa anche tanti genitori di studenti di altri istituti fiorentine, oltre a quelli dello stesso liceo Leonardo da Vinci. C’erano anche alcuni, padri e madri, di ragazzi del liceo classico Michelangiolo dove il 18 febbraio c’è stata l’aggressione di Azione studentesca, il fatto che ha ispirato alla preside Savino la circolare sull’antifascismo.

"No alla violenza" il messaggio netto e asciutto lanciato ieri anche attraverso fogli bianchi con semplici scritte vergate a pennarello. Proprio sulla ringhiera esterna deli liceo la mattina del 23 febbraio i giovani di "Blocco studentesco", vicino a Casapound, avevano esposto uno striscione di reazione alla stessa circolare con cui la professoressa Savino ha fatto richiami per la sua scuola all’antifascismo e alla necessità di isolare e combattere chi si fa promotore di istanze di estrema destra. La scritta "Non ci fermerà una circolare, studenti liberi di lottare" e l’incendio, ripreso anche da un video poi diffuso, di una copia della circolare sono state lette come una sorta di minaccia nei confronti della Savino che un paio di giorni dopo ha fatto denuncia alla Digos.

Intanto oggi i sei ragazzi indagati per il blitz all’esterno del Miche compariranno davanti al sostituto procuratore Carmine Pirozzoli (procura ordinaria) e Antonio Sangermano (capo della procura dei minori) per gli interrogatori.

Emanuele Baldi