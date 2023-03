Viola senza stadio Palla alla politica

Firenze senza la Fiorentina è uno strappo. Bisogna partire da questo. Non è uno scherzo per la società ma soprattutto per i tifosi, di fatto per ogni cittadino di Firenze. Nel sudoku dei campi possibili - Empoli, Modena, Reggio buona anche per le Coppe, Spezia e si dice anche Parma - ci sono una serie di valutazioni da effettuare.

La distanza, che per i tifosi si traduce poi in tempo e denaro sonante da aggiungere per la trasferta, la capienza e, contestualmente, la rivoluzione Campo di Marte già sui nastri delle polemiche per l’imminente arrivo della tranvia.

Ma torniamo al dibattito caldo che, c’è da scommetterci, accompagnerà la città per i prossimi due anni. Non sarà un trasloco indolore, nemmeno emotivamente.

Per questo che il Castellani di Empoli da 16mila posti, dove si arriva anche in motorino, è probabilmente la scelta più ponderata, e tra le tifoserie, al netto di qualche moto di superbia in odor di Giglio, la situazione non è tanto tragica da far temere problemi di ordine pubblico.

Tuttavia c’è un ma. Che si chiama politica, costretta a piegarsi all’amore per il pallone. E, in questo tempo di Pd post Congresso non è da sottovalutare.

La sindaca empolese Brenda Brandini, non una politica di primo pelo confermata nella nuova direzione nazionale nell’era Schlein, nonostante fosse una bonacciniana di ferro, alza un muro. C’è da leggerci qualcosa che sembra andare ben oltre il timore del caos cittadino.

L’incontro di ieri a New York tra il sindaco Nardella - in trasferta per un discorso all’Onu - e il patron Commisso segna un punto nell’ottica delle prove generali di distensione, per non dire accordo visto che non sempre trovano momenti di sereno confronto. Poi però ci sono gli aspetti più marcatamente cittadini. Spetterà ancora al sindaco farsi promotore del possibile utilizzo del Castellani, e magari ospitare poi l’Empoli in casa viola quando (e se) ci sarà il restyling conseguente all’eventuale acquisto dello stadio.

E, anche in questo, servirebbe l’appoggio del presidente Eugenio Giani che da quelle parti è di casa. In fondo, in un mondo globale, ragionare per Comuni, o per fazioni, sarebbe una visione miope. Eppoi la Fiorentina val bene una messa. Anche alle urne.