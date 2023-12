Viola Park, via libera al progetto del parcheggio temporaneo

Bagno a Ripoli (Firenze), 23 dicembre 2023 – Arriva il via libera in consiglio comunale a Bagno a Ripoli per il progetto del parcheggio temporaneo al Viola Park. Il cantiere porterà alla realizzazione di 490 posti auto ed è stato votato favorevolmente a maggioranza nella seduta di giovedì scorso.

Il parcheggio temporaneo, che sorgerà in un'area di proprietà di Acf Fiorentina situata tra via della Nave a Rovezzano, via delle Sentinelle, via di Villa Cedri e il centro sportivo, sarà utilizzato finché non entrerà in esercizio la tramvia con lo scambiatore. L'area del parcheggio, pari a circa 5 ettari, resterà permeabile e sarà dotata di illuminazione alimentata dall'energia solare.

“Siamo molto soddisfatti - afferma il sindaco Francesco Casini - perché in questo modo si dà risposta alle necessità di parcheggio del centro sportivo. Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e club, ancora una volta in tempi rapidi, si trova una soluzione ad una criticità, con l'auspicio adesso che il Comune di Firenze avvii quanto prima i lavori per il parcheggio scambiatore e del tram, fondamentali per rispondere alle esigenze di mobilità del quadrante a sud est di Firenze”.