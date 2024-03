Viola-Maccabi, la sfida della Fiesole: "Entreremo dopo per protesta"

di Alessandro Latini

Che calcio e politica s’intrecciassero stavolta era inevitabile, anche se i tifosi gigliati restano fedeli alla linea di voler tenere lontane certe tematiche dai loro ambienti. La posizione della Curva Fiesole ha però fatto rumore già dalla serata di lunedì. "È necessario per noi prendere posizione su una questione spinosa - spiega un comunicato -. La sorte ci ha messo davanti una squadra che viene da un Paese che si dice ‘in guerra’, ma che in realtà sta massacrando una popolazione civile, inerme".

"Sono più di 10mila i bambini uccisi in poco più di tre mesi. Vogliamo rimarcare che Israele è a oggi sotto accusa alla Corte dell’Aia per genocidio: accusa non archiviata. Ricordiamo, senza entrare nel merito della decisione, che le squadre di calcio appartenenti alla Federazione Russa sono escluse dalle competizioni Uefa a seguito della guerra in Ucraina. La Uefa, dall’alto dei principi morali che si vanta di sostenere, non ha nulla da dire sul massacro in corso in Palestina? Oppure dobbiamo dedurre che ci siano morti di Serie A e Serie B?". Posizione dura, rimarcata alla vigilia di quella che è considerata una partita ad altissimo rischio. A tale proposito ieri pomeriggio in Prefettura il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica (Cosp) ha deciso di chiudere domani le strade intorno allo stadio. Le prime chiusure riguardano viale Paoli e via Valcareggi già da mezzanotte. Altre chiusure seguiranno - a scaglioni orari successivi, fino a cinturare per gradi l’area dello stadio Franchi. Il divieto di transito in queste strade va avanti fino a mezzanotte di domani o, comunque, fino a ‘cessate esigenze’. Inoltre il prefetto Ferrandino nel giorno della gara e fino alle 7 di venerdì ha vietato la vendita di bevande alcoliche da asporto e il consumo non può essere fuori dai locali che le somministrano. Il divieto vige sia in centro che in zona stadio. Vietato anche portare spray urticanti. Infine, il mercato rionale di Campo di Marte si svolgerà regolarmente mercoledì 13 marzo, ma il 14 marzo sarà sospeso.

Al momento sono 7mila i tifosi viola che hanno deciso di acquistare il biglietto. Probabilmente non si arriverà a 10mila perché la vendita dei tagliandi terminerà senza deroghe stasera alle 18. La Curva Fiesole ritiene eccessivamente restrittivo l’obbligo di ingresso entro le 18,15 (mezz’ora prima della partita per permettere controlli su ogni spettatore). "Il match vedrà pesanti restrizioni per gli appassionati viola, compreso l’assurdo obbligo di entrare entro le 18.15 in una giornata lavorativa. Tutto questo, pare, per poter garantire la visita di una tifoseria che a Budapest si è presentata coi vessilli inneggianti a un esercito che attacca i civili. Perché dovremmo pagare noi per tutto questo? La Fiesole si presenterà come di consueto ai cancelli poco prima dell’avvio della partita. Invitiamo tutta la tifoseria che deciderà di entrare dopo le 18,15 a ritrovarsi con noi ai giardini della Curva Fiesole e a presentarsi con noi ai tornelli. Spetterà a chi di dovere decidere se farci entrare o meno. La nostra coscienza è nel posto giusto". Tifosi che non potranno accedere con zaini, borse e powerbank. Inoltre gli spalti a ridosso del terreno di gioco resteranno deserti sempre per questioni di sicurezza.