Vìola l’ordine del giudice e saccheggia auto: arrestato di nuovo

Non avrebbe dovuto rientrare nel territorio del Comune di Firenze ma com’era prevedibile non ha obbedito alla misura del giudice. L’altra notte, i poliziotti lo hanno colto un’altra volta “al lavoro“. Ovvero a spaccare i finestrini di un’auto in sosta per prendere ciò che era a bordo. In questo caso, il borsone da palestra che il proprietario della Mercedes, parcheggiata in via Montebello, zona ex teatro comunale, aveva lasciato in macchina. Così il 35enne, origine tunisina, nonostante il tentativo di fuggire in direzione Cascine, è stato bloccato e arrestato per furto aggravato. Intanto, l’associazione Leopolda Viva ha deciso di sospendere il servizio di vigilanti notturno in quando le risorse a disposizione sono terminate. "Confidiamo nell’attività delle forze dell’ordine e in un numero maggiore di personale impiegato sul territorio, specialmente nelle ore notturne - dice il presidente Giovanni Matino -. Abbiamo avuto nei giorni scorsi un incontro con la questura, ci ha promesso la massima attenzione rispetto alle problematiche del quartiere che abbiamo segnalato".