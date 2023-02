Viola aggredito dopo il derby di Empoli Daspo per tre supporter degli azzurri

FIRENZE

Venne aggredito mentre prendeva il caffé, in un bar di Empoli, con la maglia della Fiorentina addosso nel giorno del derby toscano di serie A.

La polizia e la digos hanno individuato i due supporter empolesi che provocarono anche lesioni al tifoso rivale. E ora, il questore Maurizio Auriemma (nella foto) ha sanzionato i tre empolesi (tra i 23 e i 38 anni) con altrettanti daspo della durata di tre anni ciascuno.

I fatti risalgono al 21 agosto scorso. Al termine dell’incontro al “Castellani”, , secondo quanto emerso, i tre si sarebbero accanti con con calci e pugni un tifoso che si era fermato in un bar appena fuori Empoli per prendere un caffè.

Alcuni di questi ultras si sarebbero resi protagonisti anche di un “agguato“ ai tifosi della Cremonese in occasione della gara al Castellani dell’11 novembre scorso. E per tanto il provvedimento nei loro confronti - destinato a sei tifosi complessivi - è stato elevato alla durata di cinque anni.

Daspo anche a quattro tifosi bolognesi (di un’età compresa fra i 20 e i 26 anni) che in occasione della trasferta dello loro squadra al Franchi, domenica scorsa, durante le fasi del filtraggio, sono stati trovati dagli agenti della polizia in possesso di altrettanti fumogeni, nascosti nelle mutande. Oltre ad essere denunciati per porto di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazione sportiva, nei loro confronti è scattato un daspo della durata di un anno.

Analogo provvedimento del questore Auriemma ha colpito anche due fiorentini 50enni che il 24 settembre scorso erano stati identificati a seguito di una lite avvenuta durante la partita Alleanza giovanile Dicomano-Settignanese della categoria juniores.

L’espulsione di un giocatore a seguito di un fallo avrebbe scaturito la violenta reazione degli spettatori (tra i quali i due cinquantenni) e di parte degli atleti in campo, al punto che l’arbitro è stato costretto a fischiare in anticipo la fine dell’incontro.

Nel bilancio dei “daspo“ diffuso dalla questura, rientra anche il provvedimento che ha colpito un dirigente dello Scandicci di 47 anni per un pugno sferrato all’indirizzo della formazione rivale del Real Querceta.