Vincolo sì, vincolo no "Ci rimettono i ragazzi" Le società si dividono

Vincolo sì, vincolo no. Questo è il tormentone sportivo dell’estate, come cantavano Elio e le Storie Tese. Sullo scottante argomento dell’abolizione del vincolo sportivo, il popolo sportivo si divide: la maggior parte di giocatori, famiglie e procuratori sportivi sono favorevoli, mentre presidenti e dirigenti delle società si ritengono danneggiati. Tanti sono i pareri e le opinioni.

Sull’argomento interviene il direttore generale della Floria, Matteo Ermini: "Alla fine a rimetterci saranno proprio i ragazzi. Le società hanno sempre più costi e meno entrate, di conseguenza sono costrette a diminuire i servizi oppure ad aumentare le quote delle iscrizioni. Anche i premi di preparazione sono stati abbassati. Fare attività sportiva per i giovani è fondamentale".

Sulla stessa linea è il pensiero del presidente del Firenze Sud, Bobo Gori: "I parametri di indennizzo stabiliti per la società che perde il giocatore sono troppo bassi e devono essere meglio scaglionati in base alle categorie. Comandano sempre di più i professionisti e i grandi club. Serve l’aiuto della Lega Dilettanti, del Coni e delle Istituzioni". Di diverso parere il dg dell’Isolotto calcio Claudio Guarducci: "Per il modo di conduzione societaria dell’Isolotto a noi non cambia niente. Non abbiamo interessi economici e facciamo campionati a costo zero. Ad esempio in Prima categoria nessun giocatore prende rimborsi spesa e a fine stagione chi vuol andare via è libero di farlo. Nel settore giovanile il nostro primo scopo è divertirsi e fare sport. Se un ragazzo è bravo è giusto che salga di categoria, sappiamo di non poter competere con club più blasonati e cercheremo di primeggiare nei campionati provinciali".

Una nuova linea di gestione è indicata dal presidente del Cerbaia Luca Presciutti: "Il campo sportivo deve sempre più essere aperto a tutti, con varie iniziative ricreative, feste e sagre. Dobbiamo essere la seconda casa delle famiglie e coinvolgere i ragazzi e gli sponsor del territorio. Per dare spazio a tutti a Cerbaia, oltre la prima squadra, abbiamo creato una formazione di Terza categoria".

Parole decise del presidente della Settignanese, Maurizio Romei: "Ritengo che la nuova legge che toglie il vincolo e quella sul lavoro sportivo siano penalizzanti per le società. L’abolizione del vincolo creerà maggiore difficoltà nei rapporti fra società e il tesoretto economico rappresentato dal valore dei tesserati verrà azzerato. All’occorrenza potrebbe servire un sindacato per avere più forza contrattuale".

Il direttore della Molinense, Valerio Benvenuti, è preoccupato per la legge sul lavoro sportivo: "Noi siamo sostenuti da tanti volontari che dedicano il loro tempo libero per i giovani e la Comunità. Non abbiamo scopo di lucro, anzi siamo noi i primi a sostenere la società per far divertire i giovani e portare in alto il nome del paese. Non possiamo permetterci dei dipendenti".

Francesco Querusti