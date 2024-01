Lotto, Pelago in festa: punta 1 euro e ne vince 61mila

Pelago (Firenze), 19 gennaio 2024 – La dea bendata bacia la Toscana. La nostra regione è stata infatti la grande protagonista dell’ultima estrazione del Lotto, dal momento che proprio in Toscana è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso. A Pelago, in una piccola cittadina da meno di 8mila abitanti in provincia di Firenze, è stata centrata una cinquina su tutte le ruote. I numeri vincitori sono stati 29-54-56-83-89. Il fortunato giocatore si è aggiudicato un montepremi da 61.264 euro per effetto di una giocata complessiva da 1 solo euro. È quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'. Grande festa non solo a Pelago, perché la Dea bendata ha fatto tappa anche a San Miniato, in provincia di Pisa, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Firenze. In questo caso ad essere baciato dalla fortuna è stato un fortunato giocatore che si è aggiudicato un montepremi da ben 14mila euro.