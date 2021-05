Firenze, 6 maggio 2021 - L'ex assessore ai trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, attualmente capogruppo Pd in consiglio regionale, è tra gli indagati nell'inchiesta aperta dalla procura di Firenze sul bando di gara della Regione da 4 miliardi per aggiudicare l'intero trasporto pubblico locale su gomma della Toscana per 11 anni a un gestore unico, vinto dalla Autolinee Toscane (At), società del gruppo francese Ratp.

Ieri, secondo quanto riferito dal Corriere fiorentino che ha dato notizia del coinvolgimento dell'ex assessore, la guardia di finanza ha anche perquisito gli uffici in Regione di Ceccarelli.

«Sono sorpreso - afferma oggi Ceccarelli - ma sono anche certo che riuscirò a dimostrare la mia correttezza». «Mi sono occupato della gara per il trasporto pubblico su gomma in Toscana per 7 anni, con un unico obiettivo - aggiunge -: tutelare l'interesse dei cittadini e dei lavoratori del settore».

«Non conosco ancora niente di quelli che sono gli elementi sulla base dei quali è stata formulata l'ipotesi accusatoria nei miei confronti, ma so bene di aver agito sempre entro i confini della legge e nell'interesse pubblico. Per questo mi sono messo subito a disposizione degli inquirenti, nei quali nutro piena fiducia, con l'intenzione di offrire totale collaborazione al fine di giungere in tempi rapidi a chiarire la mia posizione».

Nell'inchiesta, nella quale vengono ipotizzati a vario titolo i reati di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità, risultano indagate almeno altre sette persone, tra cui l'ex presidente della Regione Enrico Rossi, due funzionari della Regione e tutti e quattro i componenti della commissione di gara.

Tutti gli indagati ieri hanno ricevuto un avviso di proroga indagini. A Rossi viene contestato il reato di turbativa d'asta, in relazione a un'intervista rilasciata il 13 novembre 2015, in cui commentava l'aggiudicazione ad Autolinee toscane nonostante la gara non fosse formalmente terminata.