Villa Larderel, la svolta Via alla ‘fase operativa

Il caso Villa Larderel passa alla fase operativa: ieri si è riunito per la prima volta in questura il tavolo tecnico sull’ex sede del Don Gnocchi, per qualche anno liceo steineriano e oggi di proprietà della società del ministero dell’Economia fondo i3-Università di Invimit. La villa trecentesca con i suoi beni accessori (tra cui un’antica cappella) e terreni per un totale di 14.000 metri quadri, venduta dalla Regione nel 2017 per 9,13 milioni di euro, è abbandonata a se stessa da troppo tempo. Da qualche mese un andirivieni di persone e di furgoni ha rivelato che è stata occupata abusivamente. Il caso segnalato dai cittadini di Pozzolatico e poi dal Comune, è già stato accolto da qualche settimana dal tavolo provinciale di ordine e sicurezza. Ieri il primo incontro tecnico, alla presenza del Comune, delle forze dell’ordine, dei servizi sociali: insieme hanno definito le tappe per ripristinare la sicurezza nel bene e di conseguenza a Pozzolatico. Ottimista il sindaco Riccardo Lazzerini che, oltre a presenziare ieri in questura, la sera precedente era in prefettura per fare il punto della situazione. Quello di ieri "è stato il sesto appuntamento a cui partecipo per Villa Larderel in neanche due mesi dall’elezione – sottolinea –: abbiamo fatto tre sopralluoghi, due tavoli di ordine e sicurezza e ora siamo alla parte operativa col tavolo tecnico". Agli incontri ha partecipato anche un rappresentante della proprietà Invimit: "Con la società stiamo lavorando a stretto contatto per definire una prospettiva futura della struttura: l’obiettivo è individuare qualcosa di fattibile per garantire la sicurezza e la vitalità di questo bene a cui gli imprunetini sono affezionati", spiega il sindaco.

Sul fronte politico, dopo l’annullamento (con polemiche, litigi e accuse reciproche) del consiglio comunale straordinario per mancanza di numero legale, non essendosi presentati i membri della maggioranza, "sto informando costantemente i capigruppo sull’andamento della situazione" garantisce Lazzerini.

Manuela Plastina