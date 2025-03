Villa confiscata, intesa vicina

Cercasi un partner per far diventare la villetta di via Roma confiscata alla mafia cinese, una residenza di co-housing per famiglie in emergenza abitativa. La Società della Salute Fiorentina Sud Est ha pubblicato la manifestazione di interesse per enti del terzo settore per la gestione in partenariato.

Confiscata nel 2022, passata l’anno dopo di proprietà al Comune, liberata dagli occupanti nel 2024, grazie alla ristrutturazione finanziata da fondi regionali e comunali (340 mila euro), la villetta accoglierà nei suoi oltre 200 metri quadri su due piani più mansarda, garage e giardino fino a 10 persone. Mancano solo gli arredi, che saranno scelti col nuovo soggetto che gestirà la struttura.

Ma.Pl.