Firenze, 10 settembre 2019 - Intervento dei vigili del fuoco in piazza Indipendenza per un principio d'incendio che ha riguardato il divano in un appartamento al primo piano della palazzina: per questo è stata chiusa via Nazionale. Ne dà notizia l'assessore Giorgetti via Twitter.

Per evitare code le pattuglie della Polizia Municipale hanno disposto la chiusura di via Santa Caterina d'Alessandria da viale Lavagnini. Sul posto anche il 118 con tre ambulanze della Misericordia. A causa delle inalazioni di fumo una persona è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per i controlli del caso.

Nononstante non si sia trattato di un evento grave, la chiusura di due strade importanti per la viabilità in zona centro-stazione ha provocato forti disagi al traffico.